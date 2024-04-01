Эксперт объяснил, почему Сайнс не захочет переходить в «Ред Булл»

Испанский гонщик Карлос Сайнс понимает, что не сможет составить конкуренцию Максу Ферстаппену в «Ред Булл». Такое мнение в подкасте F1 Nation высказал эксперт и журналист Фред Ферре. Карлос покинет «Скудерию» по окончании этого сезона.

«Он знает, что, если вернётся, ему придётся ещё раз встретиться с Максом Ферстаппеном. Вы же помните, чем всё закончилось в 2015 году! Ладно, они были молоды. Их отцы были слишком могущественны. Теперь они взрослые и могут справиться со всем. Я почти уверен, что Карлос достаточно умён, чтобы понимать, что Макса в этой команде невозможно победить. Карлос знает, что он очень хороший гонщик, но не сверхчеловек, как Льюис или Фернандо. Он понимает, что на этой машине он, возможно, сможет выигрывать гонки, но не сможет соревноваться с Максом. Лучше выбрать что-то другое», — сказал Ферре.