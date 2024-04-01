Чандхок назвал команду Формулы-1, которую следует выбрать Карлосу Сайнсу

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт телеканала Sky Sports Карун Чандхок высказал мнение, что испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс после ухода из «Скудерии» должен выступать за «Мерседес». Действующее соглашение с итальянской командой у Карлоса действует до конца нынешнего сезона.

«Я не думаю, что он захочет туда переходить. «Ауди» не выиграет чемпионат в 2026, 2027 и 2028 году, вероятно, тоже нет. Сейчас он находится в расцвете своей карьеры. Он не может тратить время впустую. Он должен попробовать всё, чтобы получить место в «Мерседесе», — сказал Чандхок в эфире Sky Sports.

В настоящий момент Сайнс занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 40 очков. При этом Карлос пропускал один Гран-при из-за операции.