Источник: Ферстаппен пригрозил не участвовать в ГП Австралии в случае увольнения Марко

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен пригрозил австрийской команде не участвовать в ГП Австралии в случае увольнения Хельмута Марко, сообщает Business F1 Magazine.

Стоит отметить, что ранее инсайды этого издания оказывались не достоверными.

Утверждается, что в начале уикенда в Джидде Раймонд Вермюлен «сообщил Хорнеру, что Ферстаппен не будет участвовать в гонке через две недели в Мельбурне, если Марко будет отстранён». После этого Хорнер, «поняв, что зашёл слишком далеко, в панике позвонил Йювидье». Основной акционер связался с Минцлаффом, который находился в арабском паддоке, и приказал ему отозвать письмо и восстановить Марко в должности.

Ранее стало известно, что «независимый» адвокат, оправдавший руководителя команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера по делу о «ненадлежащем поведении» по отношению к одной из его подчинённых сотрудниц, — лондонский адвокат семьи Йювидья – тайских совладельцев компании «Ред Булл».