Экс-пилот Ф-1 сказал, кого Ферстаппен хочет видеть своим напарником — Переса или Сайнса

Бывший гонщик Формулы-1 Ханс-Йоахим Штук поделился мнением о возможном переходе пилота «Феррари» Карлоса Сайнса в «Ред Булл».

«Сможет ли Сайнс стать угрозой для Макса Ферстаппена в «Ред Булл»? Я бы хотел, чтобы так и было, потому что конкуренция сделает борьбу более острой. В таком случае Максу пришлось бы прибавить, на что он, безусловно, способен. В карьере каждого пилота наступает день, когда он теряет свой статус. Ферстаппен — номер один в «Ред Булл», но когда-нибудь такое случится и с ним. Либо годы возьмут своё, либо появится новый товарищ по команде, который начнёт оказывать давление. Такая ситуация может привести к двум последствиям: либо Ферстаппен станет ещё быстрее, либо он сломается. Но, возможно, Ферстаппен имеет право голоса в отношении того, кто будет взят в качестве его товарища по команде. Если так и есть, я мог бы предположить, что он доволен Пересом, потому что ему не о чем беспокоиться», — приводит слова Штука Eurosport.de.