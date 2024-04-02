В «КАМАЗ-мастер» рассказали о новинках своих грузовиков в 2024 году

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников рассказал о готовящихся новинках команды на 2024 год.

«Часть новинок вы увидите уже на первом этапе в Астрахани, где мы планируем некоторые их них испытать. У нас много новинок в различных областях: это будут изменения в работе подвески шасси и подвески кабины, улучшения эффективности различных систем двигателя. Например, в прошлом году у нас были некоторые ограничения по температуре, из-за чего иногда не хватало мощности. Есть и ещё кое-какие интересные решения, которые все увидят на бескапотном грузовике К5.

У капотного грузовика тоже свой пакет обновлений. Прежде всего речь идёт об устранении проблемных зон — той же температуры двигателя. Также появится новое решение для проходимости бродов, чтобы грузовик пересекал их быстрее. На российских гонках бродов довольно много, поэтому уделяем этому достаточно большое внимание», — сказал Сотников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.