Сколько камазовцы привезли бы чемпиону «Дакара» и какие планы? Интервью перед сезоном

В апреле команда «КАМАЗ-мастер» начнёт свой соревновательный сезон. С 19 по 23 апреля пять камазовских грузовиков выйдут на старт второго этапа чемпионата России — бахи «Золото Кагана». Что нового у команды, вынужденно пропустившей «Дакар», мы узнали у гонщика «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова.

«Есть и ещё кое-какие интересные решения»

— Дмитрий, чем занималась команда в последние месяцы, когда не было никаких официальных стартов?

— Мы не прекращаем подготовку даже в межсезонье. Занимались разработками по модернизации грузовика: есть вопросы и по запчастям, и по улучшению автомобиля. Поэтому была задача полноценно готовиться к сезону и искать улучшения во всех областях, несмотря на какие-либо проблемы, связанные с поставками. Конечно, уделяли время и тренировочному процессу. Да, мы не выступали на «Дакаре», но всё равно старались использовать межсезонье для физической подготовки.

— Как идёт развитие спортивных грузовиков, какие новинки?

— Подробности я пока раскрыть не могу. Часть новинок вы увидите уже на первом этапе в Астрахани, где мы планируем некоторые их них испытать. У нас много новинок в различных областях: это будут изменения в работе подвески шасси и подвески кабины, улучшения эффективности различных систем двигателя. Например, в прошлом году у нас были некоторые ограничения по температуре, из-за чего иногда не хватало мощности. Есть и ещё кое-какие интересные решения, которые все увидят на бескапотном грузовике К5.

Камазовцы готовятся к новому сезону Фото: Пресс-служба «КАМАЗ-мастер»

— Насколько много внимания сейчас уделяется капотному грузовику?

— У него тоже свой пакет обновлений. Прежде всего речь идёт об устранении проблемных зон — той же температуры двигателя. Также появится новое решение для проходимости бродов, чтобы грузовик пересекал их быстрее. На российских гонках бродов довольно много, поэтому уделяем этому достаточно большое внимание.

— Насколько завершена сейчас программа импортозамещения деталей либо поиска альтернативных поставщиков из дружественных стран?

— Эта работа стала постоянной — прямо как модернизация грузовиков. Условия в мире постоянно меняются. Приходится заново искать некоторые пути решения. Мы работаем преимущественно с дружественными странами. Стараемся найти альтернативы для решения наших задач в работе с трансмиссией, двигателем. Есть даже предложения по подвеске — сейчас всё это прорабатываем, что-то в процессе переговоров.

«Решили попробовать Каримова за рулём К5»

— Почувствовали ли какие-то изменения в повседневной жизни команды, после того как новым руководителем стал Эдуард Николаев?

— Пожалуй, повседневная жизнь поменялась несильно: работы как было много, так и осталось. А общения с Эдуардом стало даже больше, потому что он старается лично контролировать весь процесс подготовки машин. Он очень старается, всё лучше и лучше вживается в свою новую роль.

— Объявлен состав экипажей на баху «Золото Кагана». Можно ли сказать, что всё без неожиданностей, или нет?

— В прошлом году мы выступали на этой гонке ограниченным составом, а сейчас выставляем пять грузовиков. Возможно, для кого-то может оказаться неожиданностью непривычный состав экипажа Богдана Каримова. У него те же штурман и механик, что ехали с ним на последней гонке прошлого сезона, «Арчединских песках», и теперь решили попробовать Богдана за рулём грузовика К5. Для него это новое испытание, ну а команда старается всё больше привлекать молодёжь, ребят, скажем так, со скамейки запасных, которые уже потихоньку вливаются в основной состав.

Надеемся, что уже традиционно выйдет на старт в составе нашей команды Сергей Куприянов, хотя график у него очень плотный в связи с изменением должности (Куприянова недавно повысили до должности заместителя председателя правления ПАО «Газпром». — Прим. «Чемпионата»).

Боевые грузовики «КАМАЗ-мастер» Фото: Пресс-служба «КАМАЗ-мастер»

— Капотный грузовик останется в распоряжении экипажа Николаева?

— Да, в этом сезоне Эдуард планирует выступать на грузовике капотной компоновки. При этом у него, как и прежде, сразу две задачи: не просто выступать, но и продолжать улучшать грузовик. В перспективе капотник должен стать быстрее, чем наши бескапотные К5.

— Айрат Мардеев, как мы понимаем, сосредоточился на работе с молодёжью. А какова сейчас роль Антона Шибалова?

— Антон сейчас руководит участком спортивных автомобилей. Он возглавил этот отдел, потому что никто лучше пилота не знает, как нужно готовить спортивные грузовики. Антон курирует абсолютно все вопросы по этому направлению. Конечно же, мы ему помогаем, потому что у каждого есть свои задачи, контроль собственного грузовика.

«Мацик значительно прибавил в своём темпе»

— Правильно ли сказать, что главная задача «КАМАЗ-мастер» на этот сезон — взять реванш у «МАЗа» на «Шёлковом пути?»

— Я бы не говорил конкретно про «Шёлковый путь». Стоит задача побеждать на каждой гонке. Так что будем идти от гонки к гонке. Ну а «Шёлковый путь» обещает быть насыщенным: много песка, камней. Борьба будет, как всегда! И с «МАЗом», и «Урал», думаю, в какие-то моменты будет к нам подключаться, так что получится большой праздник для зрителей.

— Насколько подробно следили за последним «Дакаром», подметили для себя что-то интересное?

— В этом году мы узким составом посещали «Дакар» в качестве зрителей. Удалось посмотреть со стороны несколько дней гонки, пообщаться со многими участниками грузового зачёта и всеми представителями других категорий, кто давно дружит с нашей командой.

Благодаря этой поездке лично я следил за «Дакаром» больше, ведь мы были внутри гонки, отслеживали плотность борьбы во многих категориях. Могу сказать, что с приходом Давида Кастера «Дакар» развивается: каждый год внедряются изменения. Например, в дорожной книге введены новые понятия, новые точки, новые правила. Также внесены изменения в формат гонки. Тот же 48-часовой марафон добавил трудностей! По отзывам участников, они сначала восприняли новые идеи в штыки, но в итоге всем понравилось. И вот эти новинки только увеличивают желание вновь испытать себя на «Дакаре».

Дмитрий Сотников Фото: Пресс-служба «КАМАЗ-мастер»

— Как думаете, сколько часов камазовские экипажи привезли бы Мартину Мацику?

— Вопрос, конечно, с подколом! Мы уже пропустили два «Дакара», так что появилась какая-то нехватка дакаровского опыта. Мы не работали с новым оборудованием и так далее.

Что касается Мацика, то я бы отметил, что он значительно прибавил в своём темпе, особенно в песках. В прошлые годы мы видели в его исполнении очень высокую скорость на жёстких дорогах, но возникали проблемы в песках. А вот на «Дакаре»-2024 он создал весь отрыв именно в песках, смотрелся очень уверенно. Мы со стороны наблюдали за некоторыми сложными участками — он преодолевал их сдержанно и в то же время очень уверенно, целенаправленно двигался к победному финишу. Такой подход в ралли-рейдах и конкретно на «Дакаре» очень важен.

В общем, я бы не стал говорить о каких-то часах отрыва от Мартина. Думаю, была бы интересная борьба с сильным соперником. У него одна из лучших команд на сегодняшний день, так что было бы интересно посоревноваться.

Ещё из участников «Дакара» я бы отметил Митчелла ван ден Бринка. Он тоже сильно прибавил в езде по дюнам, это было видно: ехал очень грамотно. Вот и вышло, что в этом году Мацик и младший ван ден Бринк создали проблемы теперь уже бывшему победителю «Дакара» Янусу ван Кастерену.