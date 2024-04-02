Сотников объяснил, почему нельзя говорить, что «КАМАЗ-мастер» легко выиграл бы «Дакар»

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников считает, что российская команда столкнулась бы с серьёзной конкуренцией на двух последних «Дакарах».

«Мы уже пропустили два «Дакара», так что появилась какая-то нехватка дакаровского опыта. Мы не работали с новым оборудованием и так далее.

Мартин Мацик значительно прибавил в своём темпе, особенно в песках. В прошлые годы мы видели в его исполнении очень высокую скорость на жёстких дорогах, но возникали проблемы в песках. А вот на «Дакаре-2024» он создал весь отрыв именно в песках, смотрелся очень уверенно. Мы со стороны наблюдали за некоторыми сложными участками — он преодолевал их сдержанно и в то же время очень уверенно, целенаправленно двигался к победному финишу. Такой подход в ралли-рейдах и конкретно на «Дакаре» очень важен.

В общем, я бы не стал говорить о каких-то часах отрыва от Мартина. Думаю, была бы интересная борьба с сильным соперником. У него одна из лучших команд на сегодняшний день, так что было бы интересно посоревноваться», — сказал Сотников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.