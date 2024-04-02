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Марко ответил на вопрос, закрыл ли «Ред Булл» дело Кристиана Хорнера

Марко ответил на вопрос, закрыл ли «Ред Булл» дело Кристиана Хорнера
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу скандала с руководителем команды Кристианом Хорнером. Ранее он был обвинён в неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц. После внутренней проверки Хорнера оправдали. У Марко поинтересовались, закрыто ли к настоящему моменту дело Кристиана.

«С позицией тайских акционеров всё предельно ясно. С их точки зрения всё в порядке. Будет ли ещё какое-то продолжение или нет — понятия не имею. Это очень сложное дело, в котором трудно разобраться», — приводит слова Марко Laola1.

Напомним, Хорнер неоднократно подчёркивал, что не считает себя виновным. Ранее сообщалось, что Макс Ферстаппен якобы пригрозил не участвовать в Гран-при Австралии в случае увольнения Марко.

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Источник: Ферстаппен пригрозил не участвовать в ГП Австралии в случае увольнения Марко
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