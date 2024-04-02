Ральф Шумахер назвал преимущества Леклера перед Хэмилтоном

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мнением о предстоящем переходе гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в «Феррари». Он произойдёт в 2025 году.

«Сейчас важно следующее: насколько хорош Льюис Хэмилтон? Насколько он мотивирован? Ему нужно чувствовать себя комфортно, понимать, что он номер один в команде. Но я не думаю, что Шарль Леклер видит себя вторым гонщиком «Скудерии». Ему предстоит победить Хэмилтона, который в силу своего возраста находится на заключительном этапе карьеры. Но у Леклера есть преимущества: он воспитанник «Феррари» и прекрасно говорит по-итальянски. Вот почему будет интересно наблюдать за тем, как ситуация будет развиваться в «Феррари». Но я могу понять Льюиса: он хотел снова зарабатывать реальные деньги и выступать за бренд, который обладает такой большой силой», — приводит слова Шумахера Sport1.de.