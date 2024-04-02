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Ральф Шумахер назвал команду с наивысшими шансами получить Макса Ферстаппена

Ральф Шумахер назвал команду с наивысшими шансами получить Макса Ферстаппена
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мыслями о шансах гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена оказаться в «Мерседесе». По мнению Шумахера, вариант с немецкой командой является наиболее реалистичным из всех возможных, в случае если Макс всё-таки захочет сменить обстановку.

«Есть ли шанс, что Ферстаппен перейдёт в «Мерседес»? Шансы велики. В конце концов, куда идти Ферстаппену, если он больше не захочет оставаться в «Ред Булл»? Двери в «Феррари» закрыты, «Ауди» ещё слишком далека от конкурентоспособности. Так что остаётся вариант с «Мерседесом». Кроме того, мне кажется, что Макс, учитывая его характер, очень хорошо вписался бы в «Мерседес». Это было бы идеально для Тото», — приводит слова Шумахера Sport1.de.

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