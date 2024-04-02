Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Представлена новая информация о связи покинувшего «Ред Булл» механика с Ферстаппеном

Представлена новая информация о связи покинувшего «Ред Булл» механика с Ферстаппеном
Комментарии

Уход механика Ли Стивенсона из «Ред Булл» не станет потерей для гонщика команды Макса Ферстаппена, несмотря на то что ранее различными СМИ сообщалось обратное. Об этом информирует издание F1-Insider. По сведениям источника, Стивенсон в последние годы не играл значимой роли в карьере голландского пилота.

«Человек, которого в последнее время неоднократно называли главным механиком голландца, уже три года не нёс никакой ответственности за автомобиль Ферстаппена», — говорится в сообщении издания.

В австрийском гоночном коллективе Стивенсон работал с 2006 года. В общей сложности в команде он трудился 18 лет. Покинул «Ред Булл» Ли в конце марта. Ранее говорилось, что он может продолжить профессиональную карьеру в «Кик-Заубере».

Материалы по теме
GPblog стала известна команда, в которую перешёл экс-механик Ферстаппена
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android