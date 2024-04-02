Представлена новая информация о связи покинувшего «Ред Булл» механика с Ферстаппеном

Уход механика Ли Стивенсона из «Ред Булл» не станет потерей для гонщика команды Макса Ферстаппена, несмотря на то что ранее различными СМИ сообщалось обратное. Об этом информирует издание F1-Insider. По сведениям источника, Стивенсон в последние годы не играл значимой роли в карьере голландского пилота.

«Человек, которого в последнее время неоднократно называли главным механиком голландца, уже три года не нёс никакой ответственности за автомобиль Ферстаппена», — говорится в сообщении издания.

В австрийском гоночном коллективе Стивенсон работал с 2006 года. В общей сложности в команде он трудился 18 лет. Покинул «Ред Булл» Ли в конце марта. Ранее говорилось, что он может продолжить профессиональную карьеру в «Кик-Заубере».