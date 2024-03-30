GPblog стала известна команда, в которую перешёл экс-механик Ферстаппена

Механик «Ред Булл» Ли Стивенсон, заявивший вчера, 29 марта, о своём уходе из команды, может стать частью команды «Кик-Заубер». Об этом сообщает издание GPblog.

Согласно имеющимся данным, Стивенсон приступит к работе в «Кик-Заубер» с понедельника, 1 апреля, а контракт со швейцарской командой был подписан ещё в 2023 году.

В «Ред Булл» Ли Стивенсон проработал с 2006 до 2024 года. Он являлся главным механиком бригады голландского пилота Макса Ферстаппена. О своём уходе Стивенсон сообщил в своих социальных сетях, выразив благодарность команде за совместную работу.

Напомним, «Кик-Заубер» на данный момент занимает девятую позицию в Кубке конструкторов. В 2026 году «Кик-Заубер» станет заводской командой «Ауди».