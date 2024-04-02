Зак Браун назвал основную проблему MCL38

Руководитель «Макларена» Зак Браун назвал основную проблему машины MCL38 и сообщил, когда планируется её первое большое обновление.

«DRS – это определённо та система, которую мы стремимся улучшить в нашей машине. Думаю, мы уже несколько улучшили ситуацию в прошлый уикенд. Но на «Альберт-Парке» не так сильно важен эффект DRS. Мы были довольно медленными в Саудовской Аравии, так что давайте посмотрим, насколько мы улучшились.

Если всё пойдёт по плану, то мы получим пакет обновлений в Майами. Мы прилагаем все усилия, как и все остальные команды. Если мы сохраним темпы развития, которые были у нас со второй половины прошлого года, то сможем завоевать в этом году ещё несколько подиумов. В прошлом году мы знали, что будем сильны в Австрии, а затем – в Сильверстоуне, и это подтвердилось. Не вижу причин, по которым это не повторится.

К сожалению, у нас есть девять других гоночных команд, которые имеют такие же амбиции, как и мы, но думаю, что по ходу сезона мы будем становиться сильнее», — приводит слова Брауна издание PlanetF1.