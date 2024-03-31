В «Макларене» рассказали, сколько времени потребуется, чтоб устранить недостатки MCL38

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла рассказал, что его команде, вероятно, потребуется до 12 месяцев обновлений, чтобы устранить текущие недостатки MCL38.

«Устранение недостатков — это развитие машины. Если у вас есть проблемные места, то это не значит, что что-то идет не так. В этом нет катастрофы, просто машина недостаточно проработана, из-за этого, к примеру, мы уступаем в скоростных поворотах или не хватает скорости при активации DRS. В таком случае необходимо поработать над аэродинамической эффективностью, сцеплением с трассой и так далее.

В целом машина ведёт себя очень хорошо, как мы и рассчитывали на основе компьютерного моделирования и результатов измерений в аэродинамической трубе. Поэтому мы чрезвычайно довольны прогрессом за последние 12 месяцев. Но я бы сказал, что нам нужно еще 12 месяцев развития, чтобы машина стала максимально хорошей, в том числе в скоростных поворотах и при активации DRS.

Первый большой пакет обновлений мы планируем провести примерно на шестом-седьмом этапе сезона», — приводит слова Стеллы издание F1i.