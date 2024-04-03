Названа категория, которую «Дакар» решил убрать из соревнований

Престижный ралли-марафон «Дакар» принял решение исключить категорию квадроциклов из соревнований с 2025 года. Это подтвердил директор ралли-рейда Дэвид Кастера.

«Выступление на квадроциклах продолжится на чемпионате мира, но не на «Дакаре». На «Дакаре» мы приняли решение закрыть категорию квадроциклов в следующем, 2025 году. Мы приняли это решение, потому что собираемся больше сосредоточиться на мотоциклах. У нас сейчас мало участников на квадроциклах, нет производителя, который мог бы поддерживать всех участников, поэтому в данный момент мы приняли такое решение», — приводит слова Кастеры Ole.

Напомним, в этом году «Дакар» проходил без участия команд «КАМАЗ-мастер» и «МАЗ-СПОРТавто» в категории грузовиков.