Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Названа категория, которую «Дакар» решил убрать из соревнований

Названа категория, которую «Дакар» решил убрать из соревнований
Комментарии

Престижный ралли-марафон «Дакар» принял решение исключить категорию квадроциклов из соревнований с 2025 года. Это подтвердил директор ралли-рейда Дэвид Кастера.

«Выступление на квадроциклах продолжится на чемпионате мира, но не на «Дакаре». На «Дакаре» мы приняли решение закрыть категорию квадроциклов в следующем, 2025 году. Мы приняли это решение, потому что собираемся больше сосредоточиться на мотоциклах. У нас сейчас мало участников на квадроциклах, нет производителя, который мог бы поддерживать всех участников, поэтому в данный момент мы приняли такое решение», — приводит слова Кастеры Ole.

Напомним, в этом году «Дакар» проходил без участия команд «КАМАЗ-мастер» и «МАЗ-СПОРТавто» в категории грузовиков.

Материалы по теме
Сколько камазовцы привезли бы чемпиону «Дакара» и какие планы? Интервью перед сезоном
Эксклюзив
Сколько камазовцы привезли бы чемпиону «Дакара» и какие планы? Интервью перед сезоном
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android