Технический директор «Мерседеса» — о сходе Хэмилтона в Австралии: мы не знаем причину

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон высказался о двойном сходе команды на недавнем Гран-при Австралии. Напомним, в Мельбурне на 16-м круге из-за поломки мотора сошёл семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, а на предпоследнем круге шедший на седьмом месте Джордж Расселл разбил болид при попытке обойти пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Мы не знаем причину, но наши специалисты смогут выяснить, что произошло. Несомненно, как только мы это узнаем, они со всей энергией займутся делом, чтобы убедиться, что любой риск, который может возникнуть на любом другом двигателе, будет максимально минимизирован. К счастью, сходы для нас – вещь редкая. Двойной сход был действительно необычен. Мы определённо не ожидали этого. На чём мы сейчас сосредоточены, так это на темпе. Потому что, как только мы с этим разберёмся, можно будет говорить, что всё будет в порядке, что бы ни случилось», — приводит слова Эллисона ANI News со ссылкой на пресс-службу Формулы-1.