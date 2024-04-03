Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Феттель объяснил, почему ему обидно за Ферстаппена из-за скандала с Хорнером

Феттель объяснил, почему ему обидно за Ферстаппена из-за скандала с Хорнером
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель высказался о скандале в своей бывшей команде «Ред Булл», о котором стало известно в начале года.

Напомним, одна из сотрудниц компании обвинила главу команды Формулы-1 Кристиана Хорнера в «контролирующем поведении».

«Всегда тяжело, когда читаешь одно, а затем противоположное. Теперь слухи ходят по кругу. Обидно, Макс, и это очевидно, справляется со своей работой. Команда, многие люди, которых я помню ещё по своему пребыванию в «Ред Булл», отлично делают свою работу, но об этом забывают, когда внимание находится на чём-то другом», — приводит слова Феттеля издание Sky Sports.

Ранее Хельмут Марко ответил на вопрос, закрыл ли «Ред Булл» дело Кристиана Хорнера.

Материалы по теме
Марко ответил на вопрос, закрыл ли «Ред Булл» дело Кристиана Хорнера
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android