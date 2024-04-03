Феттель объяснил, почему ему обидно за Ферстаппена из-за скандала с Хорнером

Четырёхкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель высказался о скандале в своей бывшей команде «Ред Булл», о котором стало известно в начале года.

Напомним, одна из сотрудниц компании обвинила главу команды Формулы-1 Кристиана Хорнера в «контролирующем поведении».

«Всегда тяжело, когда читаешь одно, а затем противоположное. Теперь слухи ходят по кругу. Обидно, Макс, и это очевидно, справляется со своей работой. Команда, многие люди, которых я помню ещё по своему пребыванию в «Ред Булл», отлично делают свою работу, но об этом забывают, когда внимание находится на чём-то другом», — приводит слова Феттеля издание Sky Sports.

Ранее Хельмут Марко ответил на вопрос, закрыл ли «Ред Булл» дело Кристиана Хорнера.