Бывший тренер Ферстаппена высказался о причинах его успеха в Формуле-1

Брэд Скейнс, бывший тренер трёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена, высказался о причинах его успеха в Формуле-1.

«Просто было чёткое понимание, все мы хотели добиться одного. Мы были там, чтобы выиграть чемпионат мира и поддержать Макса на его пути. И весело провести время. Это открытая и честная команда, что также соответствует тому, как мне нравится работать.

Если кого-то не устраивало что-то, это никогда не оставалось без обсуждения. Вы подходите и говорите: «Извини, приятель, я допустил ошибку». И вы обсуждаете это, если необходимо, часто мы говорили: «Окей, всё в порядке». Всё подмечается, а это также большая часть его успеха», — сказал Скейнс в интервью Sky Sports.

Ранее Себастьян Феттель объяснил, почему ему обидно за Ферстаппена из-за скандала с Хорнером.