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Компания Lamborghini впервые за 20 лет изменила логотип

Компания Lamborghini впервые за 20 лет изменила логотип
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Компания Automobili Lamborghini впервые за 20 с лишним лет обновила фирменный логотип. В официальном пресс-релизе Lamborghini отмечается, что обновлённая эмблема вдохновлена новой стратегией компании и точнее отражает её миссию.

Новый логотип Lamborghini

Новый логотип Lamborghini

Фото: Automobili Lamborghini

«Обновлённый логотип — неотъемлемая часть фирменного стиля компании, он будет размещён на будущих автомобилях марки. Вместе с этим разработан официальный шрифт Automobili Lamborghini, который отражает стиль автомобилей марки. Это обновление знаменует собой новую фазу позиционирования компании», — говорится в заявлении Lamborghini.

Компания Automobili Lamborghini была основана в 1963 году — и уже тогда на её логотипе появился бык. Дело в том, что Ферруччо Ламборгини родился под знаком Тельца и всегда восхищался быками, их силой и скоростью, и эта страсть легла в основу дизайна эмблемы, которая и сейчас остаётся неизменной.

Напомним, ранее новый логотип представили в компании Honda — он создан специально для электромобилей японской марки.

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