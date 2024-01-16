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Honda представила новый логотип. Он создан для электромобилей

Honda представила новый логотип. Он создан для электромобилей
Логотип Honda для электромобилей
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На завершившейся в Лас-Вегасе выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) компания Honda представила два новых концепта электромобилей, а также новый логотип. Он будет использоваться на автомобилях с электромоторами.

Концепт Honda Saloon

Концепт Honda Saloon

Фото: Honda

Концепты представлены в рамках Honda 0 Series. Первый из них — Saloon — представляет собой седан с футуристичным обтекаемым дизайном и сочетает в себе низкий и широкий кузов с просторным салоным. Отмечается, что автомобиль разработан таким образом, чтобы при производстве экстерьера и интерьера использовались только экологичные материалы.

Интерьер Honda Saloon

Интерьер Honda Saloon

Фото: Honda

Кроме того, по словам создателей, Saloon обладает инновационным интерфейсом, которые обеспечивает интуитивное управление. При этом машина обладает инновационными системами электронного рулевого управления, основанных на разработках Honda в области робототехники. Ожидается, что серийный автомобиль на базе Saloon выйдет на рынок в 2026 году.

Концепт Honda Space-Hub

Концепт Honda Space-Hub

Фото: Honda

Space-Hub, второй концепт, представленный Honda, тоже отличается большим пространством внутри. По задумке авторов, эта машина способна «соединять людей друг с другом и окружающим миром». Когда ожидается появление серийной версии Space-Hub, не сообщается.

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