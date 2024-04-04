Шарль Леклер: я ещё не выигрывал в этом сезоне, это моя ближайшая цель

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился своими ожиданиями от предстоящего Гран-при Японии и рассказал о своей ближайшей цели.

«Думаю, мы можем быть довольны тем, как начали этот чемпионат, но нельзя расслабляться, нужно продолжать упорно работать. Зимой команда проделала отличную работу в Маранелло, SF-24 — это явный шаг вперёд по сравнению с прошлогодней машиной.

В Бахрейне и Саудовской Аравии мы показали максимально возможный для нас результат, а в Австралии мы максимально использовали ошибки соперников и заработали максимум очков. Конечно, я ещё не выиграл в этом сезоне, и это является моей главной целью на ближайшее время.

Думаю, на «Сузуке» «Ред Булл» будет очень силён. В Австралии передние шины страдали от гранулирования, в Японии этого не ожидается. Однако нам крайне важно сосредоточиться на себе, чтобы быть готовыми максимально использовать любую представившуюся возможность. Мы постараемся побороться за места впереди, а затем посмотрим, какого результата в итоге добьёмся», — приводит слова Леклера пресс-служба «Феррари».