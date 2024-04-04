Перес опасается, что судьи не будут наказывать за инциденты в стиле Алонсо

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес заявил, что больше всего он опасается, что судьи не будут наказывать за опасное вождение в стиле Фернандо Алонсо на Гран-при Австралии.

«Я считаю, что тот штраф был чрезмерным. Я бы сказал, в таком суровом наказании не было необходимости. Но больше всего я опасаюсь, что мы можем увидеть повторение такой ситуации в этот или в следующий уикенд, и, вероятно, за это не будет никакого наказания. Это мой самый большой страх, потому что мы изо всех сил стараемся сохранить последовательность в вопросе штрафов.

Например, в Джидде в квалификации была блокировка Валттери Боттасом на скорости 300 км/ч двух машин – Бермана и Албона. Никакого штрафа. Я блокирую Нико Хюлкенберга, он потерял пять сотых, я получаю штраф — плюс три позиции.

Самой важной темой для обсуждения должна быть последовательность принятия решений. Если подобные инциденты должны наказываться, то за них нужно наказывать каждый раз, на каждом этапе. Потому что как гонщику тебе очень больно, когда ты работаешь изо всех сил, а потом видишь эту непоследовательность

Фернандо — очень агрессивный гонщик. Но он всегда действует в рамках дозволенного. У меня были с ним отличные битвы. Он один из гонщиков, которым я доверяю больше всего. Но, как я уже сказал, мы можем увидеть повторение того инцидента, и никакого наказания не будет», — приводит слова Переса издание Motorsport.