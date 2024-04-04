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Шарль Леклер выступит на «Сузуке» в шлеме, посвящённом Жюлю Бьянки

Шарль Леклер выступит на «Сузуке» в шлеме, посвящённом Жюлю Бьянки
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер выступит на Гран-при Японии в специальном шлеме, раскраска которого посвящена его близкому другу Жюлю Бьянки.

Жюль Бьянки получил смертельную травму головы во время гонки на «Сузуке» в 2014 году после столкновения с эвакуатором и спустя девять месяцев, в июле 2015 года, скончался от полученной травмы. Он был членом гоночной академии «Феррари» и считался будущей звездой Формулы-1. С момента той злосчастной аварии прошло почти 10 лет.

Шлем Шарля Леклера

Шлем Шарля Леклера

Фото: Личный архив Шарля Леклера

Шлем Шарля Леклера

Шлем Шарля Леклера

Фото: Личный архив Шарля Леклера

На предстоящем Гран-при Японии Леклер будет выступать в шлеме с нанесённым на него номером 17.

«Особый шлем в память об очень важном для меня человеке. В этом году будет 10 лет с тех пор, как мы потеряли Жюля здесь, в Японии.

Так много совместных воспоминаний, я никогда их не забуду.

Я скучаю по тебе и сделаю всё, чтобы в воскресенье этот шлем оказался на верхней ступеньке подиума», — написал Леклер на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

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