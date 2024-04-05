Ваулз — об аварии Сарджента в практике ГП Японии: ущерб весьма существенен

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз прокомментировал аварию, в которую попал гонщик «Уильямса» Логан Сарджент во время первой пятничной тренировки Гран-при Японии.

«Ущерб весьма существенен. К счастью, с шасси всё в порядке, но я бы сказал, что почти всё остальное – нет: подвеска, коробка передач треснута. Мы, очевидно, сделаем всё возможное, чтобы попытаться восстановить машину, но ущерб огромен. Так что это займёт некоторое время», — приводит слова Ваулза Speedcafe.

Напомним, британская команда по-прежнему располагает лишь двумя шасси, не имея запасного. Александер Албон использует шасси, переданное ему по ходу Гран-при Австралии, а Сарджент выступает на шасси, которое ранее сильно повредил Албон во время аварии в Мельбурне.