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Льюис Хэмилтон — о первой тренировке ГП Японии: лучшая в этом сезоне

Льюис Хэмилтон — о первой тренировке ГП Японии: лучшая в этом сезоне
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал выступление в первых двух тренировках Гран-при Японии. По итогам первой свободной практики британец показал пятый результат, по итогам второй, проходившей в дождевых условиях, Хэмилтон был вторым.

«Первая тренировка прошла для нас отлично. В этом году эта сессия была для нас лучшей на данный момент. Самые приятные впечатления от машины. Чувствовал себя очень позитивно и воодушевлённо, готовясь ко второй тренировке, ведь это трасса, которую любит каждый гонщик. Жаль, что сегодня мы не так много поработали на трассе. Последние два года у машины был нестабильный баланс, с чем нам приходилось бороться.

Команда проделала хорошую работу после Австралии, и, похоже, сегодня мы добились успеха. Машина определённо была в лучшем состоянии», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».

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