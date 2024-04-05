Макс Ферстаппен: во второй практике мы ничего не смогли сделать, а первой я доволен

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал то, как прошли пятничные заезды перед Гран-при Японии. Нидерландский гонщик не принял участие во второй сессии заездов из-за проливного дождя.

«Это был хороший старт для нас. Что по балансу, то мы с ним не ошиблись, а это всегда хороший знак для начала. Кажется, что по сравнению с прошлым годом, все стали чуть ближе к друг другу.

Во второй свободной практике мы ничего не смогли сделать, но есть ещё несколько вещей, на которые нам нужно обратить внимание и опробовать. В целом, я очень доволен первой свободной практикой», — приводит слова Ферстаппена GPblog.

Ферстаппен оказался первым во время первой свободной практики, а его партнёр по команды Серхио Перес — вторым.