В рамках Garage Fest 2024 пройдёт этап RDRC

На Garage Fest, который этим летом опять пройдёт на автодроме «Игора Драйв», будут представлены гоночные автомобили, принимающие участие в RDRC – самой престижной российской серии по дрэг-рейсингу.

Дрэг-рейсинг – это гонки по прямой. В каждом заезде принимают участие два автомобиля, которые стартуют по параллельным дорожкам. Кто быстрее преодолеет дистанцию, тот и победил в заезде. Классическая дистанция – 1/4 мили, или 402 метра. Также заезды проводят на 1/2 и 1/8 мили, 804 и 201 метр соответственно.

Топовые дрэгстеры и промоды набирают 100 км/ч менее чем за секунду, а за несколько сотен метров успевают разогнаться до скоростей далеко за 300 км/ч. Рекордная скорость в конце дистанции, установленная в одном из заездов RDRC, составляет 397,79 км/ч. Из-за того что машины двигаются строго по прямой, вся их конструкция подчинена одному – максимально эффективному ускорению. Это делает их ни на что не похожими. На что обратить внимание?

Огромный мотор

Чтобы достичь таких скоростей за столь короткую дистанцию, нужно очень много мощности. Даже у самых скромных дрэгстеров по 1600 л. с., а самые мощные промоды России 4500 л. с. Примечательно, что в качестве топлива в топовых машинах используют метанол. Именно поэтому у многих есть наклейка «Alcohol», ведь метанол – это спирт.

Большая длина

Чтобы придать машине стабильности на прямой, конструкторы максимально увеличивают её длину. Именно поэтому выступать на дрэгстерах легче, чем на промодах с их более короткой колесной базой. Но многие пилоты RDRC принципиально выступают именно на промодах, так как им нравится борьба с машиной.

Руль-бабочка

Конструкция дрэгстера сделана максимально узкой, чтобы снизить сопротивление воздуха, поэтому за рулём так тесно, что нет возможности поместить круглый руль. Вместо этого пилот сжимает в руках металлический руль-бабочку. Он компактный, что позволяет менять траекторию движения машины едва заметными кистевыми движениями рук.

Колеса разного размера

И у дрэгстеров, и у промодов передние и задние колеса заметно различаются по размеру – задние колеса дрэгстера очень широкие и высокие, а передние, напротив, узкие и низкие. В 1960-е годы пилоты и вовсе устанавливали на переднюю ось велосипедные колеса, сегодня же их размер близок к колесам мопедов. Всё ради того, чтобы уменьшить сопротивление качению и сопротивление воздуху

Вилли-бар

Топовые машины для дрэг-рейсинга настолько мощные, что при старте могут оторвать передние колеса от земли и поехать на задних – это называется «вилли». Чтобы этого не происходило, используют вилли-бар – металлическую конструкцию с колесиком на конце, которую крепят на корму автомобиля. Она не даёт машине встать на задние колеса.

Парашют

Из-за того, что передние колеса настолько малы, на них невозможно поставить тормоза, которые могли бы эффективно замедлить машину с больших скоростей, поэтому все гоночные машины, которые проезжают 402 метра быстрее 9 секунд, должны быть оснащены парашютами. Их задача не только замедлить машину, но и стабилизировать её.

В 2024 году Garage Fest пройдёт на автодроме «Игора Драйв» 27 и 28 июля.

Помимо автомобилей для дрэг-рейсинга, посетители смогут увидеть в рамках одного фестиваля 4-часовую гонку на выносливость Russian Endurance Challenge, дрифт-баталии на этапе RDS Europe, а также более 150 редких автомобилей в зоне «Автокультура». Вечером каждого дня – концерт звезд российской музыкальной сцены.

Билеты уже в продаже на сайте фестиваля.