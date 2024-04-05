Логан Сарджент рассказал об аварии на первой практике Гран-при Японии

Американский гонщик «Уильямса» Логан Сарджент поделился подробностями инцидента, случившегося на первой свободной сессии Гран-при Японии, состоявшейся сегодня, 5 апреля.

«Я привёл машину в такое место и положение, не подозревая, чем это грозит. Это глупая ошибка, которую я не должен был совершать, тем более на первой свободной сессии. К счастью, это не стало повторением прошлогоднего сценария, где я совсем уж перестарался. Тем не менее я всё равно нанёс ущерб своей команде, хоть всё и закончилось не так катастрофически, как могло бы», — заявил Сарджент после тренировки на Гран-при Японии.

Сарджент попал в серьёзную аварию на первой практике на трассе «Сузука». Пилот потерял контроль над машиной в седьмом повороте, после чего она врезалась в отбойники.