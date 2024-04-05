Хорнер сделал категоричное заявление о будущем Ферстаппена в «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выразил уверенность, что гонщик Макс Ферстаппен останется в команде, несмотря на слухи о его возможном уходе.

«Мы абсолютно спокойны и убеждены, что Ферстаппен останется с нами», — приводит слова Хорнера FormulaPassion со ссылкой на Sky Sport.

Напомним, ранее сообщалось, что на фоне скандальной ситуации в «Ред Булл» Ферстаппен может покинуть австрийскую команду. В частности, говорилось, что он может перейти в «Мерседес». Скандал в «Ред Булл» возник после того, как в отношении Хорнера было выдвинуто обвинение в неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц. После этого гоночный коллектив из Австрии провёл внутреннюю проверку, по итогам которой Кристиан был оправдан.

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