Formu1a.uno: Фернандо Алонсо не заинтересован в переходе в «Мерседес»

Портал Formu1a.uno сообщает, что пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо вряд ли перейдёт в «Мерседес» и предпочитает следить за ситуацией вокруг «Ред Булл».

«Фернандо Алонсо, похоже, не заинтересован в переходе в «Мерседес», предпочитая переподписать контракт с «Астон Мартин», хотя он и ждёт, как развернутся события вокруг «Ред Булл». Фернандо оценивает технические обещания, которые даёт ему команда.

Другой кандидатурой на свободное место в «Мерседесе» может оказаться Карлос Сайнс, который никогда не отрицал, что разговаривает с разными командами, включая «Мерседес», чтобы узнать, каковы их предложения и планы», — пишет автор Formu1a.uno Паоло Д'Алессандро.

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон перейдёт в следующем сезоне в «Феррари», потому руководитель команды Тото Вольф ищет пилота на замену прославленному британцу.