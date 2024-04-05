Ландо Норрис: не очень напряжённый день, жаль зрителей

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал первый день свободных заездов на Гран-при Японии, который был скомкан из-за дождя.

«В целом не очень напряжённый получился день. К сожалению, мы не успели толком поработать в первой сессии из-за красного флага, а затем во второй тренировке помешала погода. Обидно за всех болельщиков, которые пришли сегодня на трибуны посмотреть на нас.

Думаю, наша команда находится на неплохих позициях, так что завтра мы сможем окончательно понять, как работает наша машина на этой трассе и максимально подготовить её к квалификации. Мы сделаем всё, чтобы быть конкурентоспособными», — приводит слова Ландо Норриса пресс-служба команды «Макларен».

В первой сессии Ландо Норрис показал 10-й результат, а во второй не проехал ни одного зачётного круга.