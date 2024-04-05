Стелла: ограниченная практика оставляет пробелы в настройке и понимании шин

Руководитель команды «Макларен» Андреа Стелла отметил, что ограниченные из-за аварии Логана Сарджента и дождя пятничные практики на Гран-при Японии не позволили в полной мере подобрать правильные настройки машины и полноценно изучить поведение шин на «Сузуке».

«Красный флаг в первой тренировке, а затем дождь во второй привели к тому, что в первый день уикенда у нас было не очень много работы на трассе. Обидно за местных суперфанатов Формулы-1, которые пришли сегодня на трибуны, но, надеюсь, оставшаяся часть уикенда будет более продуктивной.

Ограниченный пробег оставляет некоторые пробелы в вопросе подбора настроек машины, а также в определённой степени изучения поведения шин. Тем не менее все в одинаковых условиях, и это может открывать дополнительные возможности», — приводит слова Стеллы пресс-служба «Макларена».

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