Ферстаппен — лучший в третьей тренировке ГП Японии, Перес — 2-й, Расселл — 3-й

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Сегодня, 6 апреля, в Сузуке завершилась третья свободная практика Гран-при Японии Формулы-1. Лучший результат по итогам заезда показал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым был его партнёр по команде Серхио Перес. Третьим оказался представитель «Мерседеса» Джордж Расселл.

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал четвёртый результат.

Формула-1. Гран-при Японии. Первая свободная практика: