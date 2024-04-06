Ферстаппен — лучший в третьей тренировке ГП Японии, Перес — 2-й, Расселл — 3-й
Сегодня, 6 апреля, в Сузуке завершилась третья свободная практика Гран-при Японии Формулы-1. Лучший результат по итогам заезда показал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым был его партнёр по команде Серхио Перес. Третьим оказался представитель «Мерседеса» Джордж Расселл.
Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал четвёртый результат.
Формула-1. Гран-при Японии. Первая свободная практика:
- Макс Ферстаппен («Ред Булл») 1.29,563.
- Серхио Перес («Ред Булл») +0,269.
- Джордж Расселл («Мерседес») +0,355.
- Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,474.
- Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,519.
- Ландо Норрис («Макларен») +0,574.
- Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,608.
- Оскар Пиастри («Макларен») +0,663.
- Юки Цунода («РБ») +0,778.
- Шарль Леклер («Феррари») +0,820.
- Александер Албон («Уильямс») +0,970.
- Валттери Боттас («Кик-Заубер») +0,983.
- Даниэль Риккардо («РБ») +1,119.
- Эстебан Окон («Альпин») +1,459.
- Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1,504.
- Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,576.
- Пьер Гасли («Альпин») +1,578.
- Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,779.
- Логан Сарджент («Уильямс») +1,889.
- Кевин Магнуссен («Хаас») +1,889.
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