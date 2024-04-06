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Вассёр объяснил, почему не переживает из-за того, что Леклер уступает Сайнсу

Вассёр объяснил, почему не переживает из-за того, что Леклер уступает Сайнсу
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр не обеспокоен тем, что покидающий итальянскую команду по окончании этого сезона Карлос Сайнс показывает на данный момент лучшие результаты, чем Шарль Леклер.

«Я нисколько не волнуюсь из-за этого. Шарль Леклер занял второе место на прошлой неделе на Гран-при Австралии. Думаю, 18 гонщиков на стартовой решётке хотели бы быть вторыми в той гонке.

Сегодня он уступил Карлосу всего одну десятую, он прекрасно знает, где ему нужно прибавить. Речь идёт лишь об одном круге, сегменте. Сезон длинный, я совершенно не волнуюсь по этому поводу», — заявил Вассёр в эфире Sky Sports после квалификации Гран-при Японии.

В квалификации на «Сузуке» Карлос Сайнс занял четвёртое место, Шарль Леклер – восьмое. Напарников по «Феррари» разделили 0,104 секунды.

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