Джордж Расселл: завтра можно отыграть пять позиций

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Японии.

«Мы, «Макларен», «Астон Мартин» и «Феррари» находимся очень близко. Если проехать удачный круг, то будете впереди, если нет, то окажетесь сзади. Мы знали, что эта трасса, особенно её скоростные повороты, будет испытанием для нас. В квалификации все повороты проходятся быстрее, чем обычно. На скоростном первом секторе мы едем на 10–20 км/ч быстрее, чем вчера, и там проявились слабые стороны нашей машины. Я ожидаю, что завтра ситуация будет лучше.

Завтра многое может произойти. Будут разные шинные стратегии, откроется много возможностей. Я думаю, это будет хорошая гонка. Всё очень плотно. Можно отыграть три, четыре, пять позиций», — сказал Джордж Расселл в эфире Sky Sports после квалификации.

В сегодняшней квалификации Джордж Расселл занял девятое место. его напарник по команде Льюис Хэмилтон показал седьмой результат.