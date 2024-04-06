«Такое может произойти раз за сезон». Шарль Леклер — о своей квалификации на «Сузуке»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал своё выступление в квалификации на Гран-при Японии, отметив, что у него нет ответа на вопрос, почему он показал сегодня лишь восьмой результат, уступив 0,589 секунды обладателю поула Максу Ферстаппену и 0,104 секунды своему напарнику Карлосу Сайнсу.

«Это одна из тех сессий, которые, возможно, случаются раз за сезон. Но у меня сейчас не самые лучшие чувства. Всё в порядке, баланс хороший. Если судить по ощущениям, то в конце круга кажется, что он получился хорошим. А потом смотришь на протокол и видишь, что уступаешь лидерам секунду.

Обычно в таких случаях мы обращаем внимание на шины, чтобы вывести их в оптимальный температурный режим. Сегодня я пробовал много разных вещей, но ничего не сработало. Так что сейчас у меня нет ответов. Однако положительным моментом является то, что наш гоночный темп выглядит немного получше. Но на такой трассе стартовая позиция чрезвычайно важна. Сегодня мы не смогли хорошо сделать свою работу», — заявил Шарль Леклер в эфире Sky Sports.