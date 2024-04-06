Гуаньюй Чжоу объяснил, почему занял в квалификации последнее место

Пилот «Кик-Заубера» Гуаньюй Чжоу объяснил причины, по которым он занял последнее место в сегодняшней квалификации Гран-при Японии.

«Сегодня у меня был тяжёлый день. К сожалению, из-за технической неисправности я пропустил окончание третьей практики. Пришлось переходить к квалификации после длинных серий кругов. Из-за неполноценной подготовки мне было сложно понять поведение машины. Я старался выжать максимум из того, что мог, но на последнем секторе мне просто не хватило держака сзади, и я проиграл.

Я считаю, что если бы у меня было больше времени на тренировке, я был бы в более комфортной ситуации. Стартовая решётка очень плотная, борьба за очки будет зависеть от того, насколько много завтра будет обгонов. Я уверен, что смогу отыграть несколько мест», — приводит слова Чжоу пресс-служба швейцарской команды.