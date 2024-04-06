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Оскар Пиастри признал, что мог добиться большего в квалификации

Оскар Пиастри признал, что мог добиться большего в квалификации
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри признал, что испытывал трудности в квалификации на Гран-при Японии и в итоге его результат оказался не таким хорошим, как мог бы быть.

«Это была не очень гладкая сессия. Начиная со второго сегмента, мне пришлось потрудиться, чтобы найти нужный ритм, особенно на втором секторе. Это не лучший мой день, но попробуем подумать, что можно сделать завтра.

Определённо есть некоторые вещи в нашей машине, которые мы пытаемся исправить или улучшить. Но когда я смотрю на соперников, в том числе на «Ред Булл», то понимаю, что нам будет нелегко.

Мы надеялись, что будем здесь сильнее. Но, похоже, эта трасса оказалась тяжёлой для нас. В прошлом году мы были тут твёрдо вторыми по скорости. В этот уикенд мы вторые по скорости, но одной машиной. В такой ситуации гонщик делает разницу. Я сегодня не смог», — приводит слова Пиастри издание Speed Café.

В сегодняшней квалификации Оскар Пиастри показал шестой результат.

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