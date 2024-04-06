Норрис: «Ред Булл» жалуется на темп, но у него пять лет не было плохих гонок

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис высказался о выступлении фаворитов сезона «Ред Булл» на Гран-при Японии, проходящем в Сузуке.
«В прошлом году я шёл здесь бок о бок с Максом в первом повороте. Надеюсь, что смогу это повторить, хотя это непросто. «Ред Булл» быстры. Они жаловались на свой гоночный темп, но я не думаю, что у них были плохие гонки за после пять лет. Думаю, они будут хороши в воскресенье», — приводит слова Норриса Motorsport Week.
Гран-при Японии. Квалификация:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.28.197.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.28,263.
3. Ландо Норрис («Макларен») — 1.28,489.
4. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.28,682.
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1.28,686.
6. Оскар Пиастри («Макларен») — 1.28,760.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.28,766.
8. Шарль Леклер («Феррари») — 1.28,786.
9. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.29,008.
10. Юки Цунода («РБ») — 1.29,413.