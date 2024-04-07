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Пиастри: мы явно не дотягиваем до уровня «Феррари»

Пиастри: мы явно не дотягиваем до уровня «Феррари»
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался по поводу Гран-при Японии, где он занял восьмое место.

«Конечно, не совсем на тех позициях, за которые я хотел бы бороться. Просто немного не повезло с шинами. И думаю, нам не хватало темпа, так что нам придётся ещё разбираться.

Могу сказать, что Алонсо старался держать меня в зоне DRS, чтобы Джордж не мог опередить меня и атаковать его. Я точно знал, что он делает, но я просто немного ошибся в последней шикане, и всё.

Думаю, сегодняшний день показал, что нам ещё есть над чем работать. Мы явно ещё не дотягиваем до уровня «Феррари», так что нам просто нужно найти ещё немного. Думаю, и для меня самого это был не самый лучший уикенд, так что нужно работать над собой», — приводит слова Пиастри Sky Sports.

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