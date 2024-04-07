Судьи объяснили, почему не оштрафовали Стролла за спорные действия на пит-лейне

Стюарды Гран-при Японии Формулы-1 выпустили официальный документ, в котором объяснили, почему канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл избежал наказания за свои действия на пит-лейне.

После пит-стопа Стролл выехал параллельно с гонщиком «Хааса» Кевином Магнуссеном, ехал параллельно с датчанином до выезда с пит-лейна и затем опередил соперника.

В своём решении судьи отметили, что, согласно правилам, Стролл был обязан сместиться на так называемую фаст-лейн, как только это окажется безопасно, однако прямо за Магнуссеном ехал пилот «Кик-Заубера» Валттери Боттас, так что возможности для безопасного встраивания не было. Что касается обгона на выезде с пит-лейна, то подобное регламентом не запрещено.