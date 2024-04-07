Вассёр: «Феррари» стала гораздо увереннее в себе

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал, что итальянская команда стала увереннее себя чувствовать во время Гран-при.

«Это было очень хорошее воскресенье для команды. Мы хорошо восстановились после сложной квалификации.

Мы провели сильное воскресенье с хорошей стратегией и грамотным управлением шинами. Если мы хотим провести уикенд лучше, нам нужно ещё улучшить субботу.

Что мы сегодня изменили? Отчасти это стратегия, отчасти — управление шинами. Когда у вас есть темп, легче управлять ситуацией. Это приходит с уверенностью. На пит-уолле гораздо спокойнее, и это лучший способ принять решение, когда всё идёт в одном направлении, всё гладко.

Ситуация такова, что нужно собрать всё воедино, и когда вы начинаете двигаться в правильном направлении, все подталкивают друг друга, все более спокойны, все более уверены в себе. И наоборот, бывает негативная спираль.

Мы сделали хороший шаг с машиной зимой и даже в последней части прошлого года. Все стали гораздо увереннее в команде и спокойнее. Мы вместе делаем хорошую работу», — приводит слова Вассёра Sky Sports.