Кристиан Хорнер отреагировал на победный дубль «Ред Булл» на Гран-при Японии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал успешную гонку своих пилотов Макса Ферстаппена и Серхио Переса на Гран-при Японии.

«Здорово вернуться после предыдущего Гран-при в Японию, родину «Хонды», с дублем. Отличное выступление от Макса и Серхио, который снова показал хороший результат.

В этом сезоне команды выступают куда плотнее? Я думаю, вы можете видеть, что все приближаются друг к другу, это нормальный процесс, когда регламент стабилен.

Я уверен, что по ходу сезона ситуация в этом отношении будет только улучшаться, поэтому так важно набирать очки на старте сезона, а теперь мы отправляемся в Китай на первый спринтерский уикенд в этом году», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте