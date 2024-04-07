Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Кристиан Хорнер отреагировал на победный дубль «Ред Булл» на Гран-при Японии

Кристиан Хорнер отреагировал на победный дубль «Ред Булл» на Гран-при Японии
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал успешную гонку своих пилотов Макса Ферстаппена и Серхио Переса на Гран-при Японии.

«Здорово вернуться после предыдущего Гран-при в Японию, родину «Хонды», с дублем. Отличное выступление от Макса и Серхио, который снова показал хороший результат.

В этом сезоне команды выступают куда плотнее? Я думаю, вы можете видеть, что все приближаются друг к другу, это нормальный процесс, когда регламент стабилен.

Я уверен, что по ходу сезона ситуация в этом отношении будет только улучшаться, поэтому так важно набирать очки на старте сезона, а теперь мы отправляемся в Китай на первый спринтерский уикенд в этом году», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте

Материалы по теме
Перес объяснил, что помешало ему быть ближе к Ферстаппену в ходе гонки
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android