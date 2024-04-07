Хэмилтон указал на ошибку «Мерседеса» с тактикой на Гран-при Японии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что должна была поменять команда во время Гран-при Японии.
«Сегодня я не мог бы добиться большего. Не знаю, какой должна была быть стратегия. У нас были ужасные шины «хард», так что это гонка стала настоящим вызовом.
«Хард» сегодня был очень плохой, шины «медиум» были явно лучше, я в этом уверен. Оглядываясь назад, можно сказать, что нам следовало бы поставить два комплекта «медиума» на эту гонку, но в целом машина сегодня была очень плоха», — приводит слова Хэмилтона SoyMotor.
Формула-1. Гран-при Японии. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.
2. Серхио Перес («Ред Булл») +12.535.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +20.866.
4. Шарль Леклер («Феррари») +26.522.
5. Ландо Норрис («Макларен») +29.700.
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +44.272.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +45.951.
8. Оскар Пиастри («Макларен») +47.525.
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +48.626.
10. Юки Цунода («РБ») +1 круг.
11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
14. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг.
15. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
16. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.
17. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.