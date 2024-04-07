Хэмилтон указал на ошибку «Мерседеса» с тактикой на Гран-при Японии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что должна была поменять команда во время Гран-при Японии.

«Сегодня я не мог бы добиться большего. Не знаю, какой должна была быть стратегия. У нас были ужасные шины «хард», так что это гонка стала настоящим вызовом.

«Хард» сегодня был очень плохой, шины «медиум» были явно лучше, я в этом уверен. Оглядываясь назад, можно сказать, что нам следовало бы поставить два комплекта «медиума» на эту гонку, но в целом машина сегодня была очень плоха», — приводит слова Хэмилтона SoyMotor.

Формула-1. Гран-при Японии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +12.535.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +20.866.

4. Шарль Леклер («Феррари») +26.522.

5. Ландо Норрис («Макларен») +29.700.

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +44.272.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +45.951.

8. Оскар Пиастри («Макларен») +47.525.

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +48.626.

10. Юки Цунода («РБ») +1 круг.

11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.

13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

14. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг.

15. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.

16. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.

17. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.