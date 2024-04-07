Леклер указал на главную проблему, которую он постарается решить на следующем Гран-при

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, с какой проблемой он столкнулся во время Гран-при Японии.

«Да, я не думаю, что сегодня можно было сделать что-то лучше, я доволен выступлением. Темп был хорошим, управление шинами было хорошим, общение по радио тоже.

Однако как гонщик вы всегда должны смотреть на негативные стороны уикенда. С темпом проблем никаких не было. Однако же две гонки подряд я не могу добиться от шин попадания в рабочее окно, и это, безусловно, теперь моя главная задача в Шанхае. Когда я это сделаю, то мой темп в квалификации вернётся.

Думаю, что стратегию с одним пит-стопом я использовал бы, если бы стартовал на другом месте, поскольку ощущения от «медиума» были очень, очень хорошими», — приводит слова Леклера Motorsport Week.