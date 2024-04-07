Расселл прокомментировал контакт с Пиастри и последующую срезку поворота Оскаром

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал борьбу с Оскаром Пиастри на последних кругах Гран-при Японии, когда британец опасно, с лёгким контактом, атаковал австралийца, после чего последний предпочёл срезать шикану и при этом сохранил позицию. Позднее Расселл всё-таки обошёл Пиастри.

«Это был поздний манёвр с моей стороны. Я был внутри, произошёл контакт. Думаю, для нас обоих было достаточно места, чтобы оставаться на трассе. Очевидно, он продолжил движение. В целом я был бы больше расстроен, если бы закончил гонку позади него. В конечном же счёте никто ничего не отыграл и не потерял», — приводит слова Расселла Crash.

Формула-1. Гран-при Японии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +12.535.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +20.866.

4. Шарль Леклер («Феррари») +26.522.

5. Ландо Норрис («Макларен») +29.700.

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +44.272.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +45.951.

8. Оскар Пиастри («Макларен») +47.525.

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +48.626.

10. Юки Цунода («РБ») +1 круг.

11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.

13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

14. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг.

15. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.

16. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.

17. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.

Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»), Даниэль Риккардо («РБ»), Александер Албон («Уильямс») — сошли.