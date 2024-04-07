«Он действовал умно». Джордж Расселл — о тактике Фернандо Алонсо

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл отдал должное Фернандо Алонсо, отметив грамотные действия двукратного чемпиона Формулы-1 в заключительной стадии гонки Гран-при Японии.

«Фернандо действовал очень умно. Ничего другого я от него и не ожидал. Это часть гонок», – приводит слова Расселла издание Race Fans.

Ближе к финишу гонки Алонсо специально не отрывался от идущего позади Оскара Пиастри, давая пилоту «Макларена» DRS. Тем самым он выставил своего рода защитный барьер между собой и ехавшим на более свежих шинах пилотом «Мерседеса».

В итоге Расселл на последнем круге смог обогнать Пиастри, но обойти Алонсо уже не получилось. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») финишировал шестым, Джордж Расселл («Мерседес») – седьмым, а Оскар Пиастри («Макларен») – восьмым.

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