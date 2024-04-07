Алессандро Брави: мы понимали, что после пит-стопа потеряем позицию впереди Цуноды

Управляющий директор «Кик-Заубера» Алессандро Алунни Брави после окончания Гран-при Японии рассказал о проблемах, которые швейцарская команда пытается решить в первую очередь, а так же о борьбе Валттери Боттаса с Юки Цунодой.

«В первых трёх гонках у нас были проблемы с пит-стопами. Сейчас мы видим некоторые положительные моменты: четыре пит-стопа на «Сузуке» прошли без проблем. Да, сейчас мы думаем не столько о скорости, сколько о стабильности и надёжности наших пит-стопов. Именно так мы действовали сегодня.

Нам пришлось снять машину Чжоу из-за проблемы с трансмиссией, команда сейчас изучает её. У него был сильный старт и хорошие первые круги, и, хотя он не боролся в очковой зоне, благодаря хорошему темпу он был бы полезен команде с тактической точки зрения.

Валттери провёл хорошую гонку, он опережал Цуноду перед вторым пит-стопом, а Юки в итоге приехал в очки. Конечно, мы понимали, что после пит-стопа мы потеряем позиции, но положительным моментом является то, что наш гоночный темп был на уровне, а может и лучше, чем у него.

Обновление машины идёт успешно, наши пит-стопы улучшаются. Мы знаем, что для того, чтобы зарабатывать очки в этом году, нам нужно собрать всё воедино, не допустив ни одной ошибки, поэтому мы продолжаем усердно работать, чтобы наш темп был таким же, как у наших прямых соперников», — приводит слова Брави пресс-служба «Кик-Заубера».