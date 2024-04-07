«Трудно сказать, кто там больше виноват». Кристиан Хорнер прокомментировал аварию Риккардо

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал аварию Даниэля Риккардо на первом круге гонки Гран-при Японии.

«Такое ощущение, что Дэн смотрел налево, а Алекс Албон — направо. Можно сказать, что это был гоночный инцидент. К счастью, с ними обоими всё в порядке, но, судя по тому, что я видел, трудно сказать, кто там больше виноват.

Даниэль взрослый парень и знает, как устроен наш спорт. Ему просто нужно показать хороший результат, и тогда улыбка вернётся на его лицо. Его напарник добивается результата, естественно, это оказывает на Дэна давление, но он знает, каково это», — приводит слова Хорнера издание Total Motorsport.

В этом сезоне Формулы-1 Даниэль Риккардо пока не набрал ни одного очка.