Кристиан Хорнер: многие интересуются местом в «Ред Булл», но приоритет у Чеко

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер по окончании Гран-при Японии высказался о том, кому отдаётся приоритет при выборе напарника Макса Ферстаппена на следующий год.

«Чеко нужно просто продолжать делать своё дело. В этом году рынок пилотов, кажется, оживится очень рано. Ощущение, что все суетятся, а в этом чемпионате состоялось всего четыре гонки.

Мы никуда не спешим. Очевидно, что есть большой интерес к нашим машинам, это вполне ожидаемо, но приоритет у Чеко. Пройдет ещё несколько гонок, прежде чем мы начнём думать о следующем сезоне», — приводит слова Хорнера издание Total Motorsport.

На Гран-при Японии Серхио Перес занял второе место, уступив лишь своему напарнику по команде Максу Ферстаппену.